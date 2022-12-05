Вибух на аеродромі в Енгельсі: журналіст пише про атаку дронів (відео) 

Начебто пошкоджено два літаки Ту-95

На російському аеродромі Енгельс, що розташований у Саратовській області РФ, у ніч на 5 грудня сталася «бавовна». Невідомі дрони атакувати стратегічну авіацію окупантів. Як повідомляє український журналіст Роман Бочкала, пошкоджені два літаки окупантів. Росіяни заявляють, що аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

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«Два російські літаки Ту-95 зазнали пошкоджень на аеродромі Енгельс! Атака дронів», – написав Бочкала.

Згодом з'явилося відео з місця подій. На кадрах видно яскравий спалах на аеродромі.

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Ту-95 – це російський та радянський бомбардувальник-ракетоносець. Вони здатні нести до шести ракет у внутрішній барабанній установці. Чотири таких двигуна роблять Ту-95 одним із найгучніших літаків у світі, тому його дуже просто помітити.

Саме ці літаки Росія залучала до масованих ударів по Україні. Зокрема, ці літаки атакували крилатими ракетами Дніпро, Івано-Франківськ, Луцьк, Одесу та інші міста України.

Нещодавно ЗМІ попереджали, що наступний масований удар Росії по Україні за участю бомбардувальників, очевидно, неминучий. Експерти попереджають про нову потужну повітряну атаку РФ, аналізуючи супутникові знімки аеродрому «Енгельс-2» під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs. Там окупанти тримають понад два десятки літаків.