В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
Вибух у Мелітополі чуло пів міста
Вранці у вівторок, 6 грудня, в окупованому Мелітополі Запорізької області стався потужний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За його даними, вибух стався в розташуванні російських окупантів. «Ранкове бавовнятко для окупантів у Мелітополі», – написав Федоров у Telegram.
Вибух, що пролунав в одному з мікрорайонів, чуло пів міста, каже мер.
Подробиці події уточнюються.
Водночас, як повідомлялося, вранці 6 грудня на аеродромі в Курську виникла масштабна пожежа. Губернатор Курської області заявив, що пожежа сталася в результаті атаки безпілотника.
Нагадаємо, 3 грудня у тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району лунали гучні вибухи.
Раніше у селі Мирне Мелітопольського району вночі сталися вибухи в клубі, де розмістились мобілізовані новобранці РФ.
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