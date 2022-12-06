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В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
Вибух стався в розташуванні російських окупантів
фото ілюстративне

Вибух у Мелітополі чуло пів міста

Вранці у вівторок, 6 грудня, в окупованому Мелітополі Запорізької області стався потужний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його даними, вибух стався в розташуванні російських окупантів. «Ранкове бавовнятко для окупантів у Мелітополі», – написав Федоров у Telegram.

Вибух, що пролунав в одному з мікрорайонів, чуло пів міста, каже мер.

Подробиці події уточнюються.

Водночас, як повідомлялося, вранці 6 грудня на аеродромі в Курську виникла масштабна пожежа. Губернатор Курської області заявив, що пожежа сталася в результаті атаки безпілотника.

Нагадаємо, 3 грудня у тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району лунали гучні вибухи.

Раніше у селі Мирне Мелітопольського району вночі сталися вибухи в клубі, де розмістились мобілізовані новобранці РФ.

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Теги: Мелітополь окупанти росія війна вибух

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