Пожежа на аеродромі у Курську: з'явилося нове відео
Палає нафтонакопичувач на території російського аеродрому
Російські пабліки оприлюднили відео пожежі на аеродромі в Курській області після атаки дрону. Відео опублікував Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, як палає нафтонакопичувач на території російського аеродрому і клуби чорного диму, що здіймаються над ним.
Раніше з'явилися кадри, зняті іншим очевидцем події. За словами оператора, на місце інциденту прибуло багато машин екстрених служб.
Про атаку безпілотника на аеродром у Курській області стало відомо вранці 6 грудня. За словами голови регіону Романа Старовойта , в результаті спалахнув розташований у районі об'єкту нафтонакопичувач. Інформація про постраждалих не надходила. На місці події працюють спецслужби, заявив губернатор.
Як повідомлялося, у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі.
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