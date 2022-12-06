Пожежа на аеродромі у Курську: з'явилося нове відео

Палає нафтонакопичувач на території російського аеродрому

Російські пабліки оприлюднили відео пожежі на аеродромі в Курській області після атаки дрону. Відео опублікував Telegram-канал Mash.

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На кадрах видно, як палає нафтонакопичувач на території російського аеродрому і клуби чорного диму, що здіймаються над ним.

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Раніше з'явилися кадри, зняті іншим очевидцем події. За словами оператора, на місце інциденту прибуло багато машин екстрених служб.

Про атаку безпілотника на аеродром у Курській області стало відомо вранці 6 грудня. За словами голови регіону Романа Старовойта , в результаті спалахнув розташований у районі об'єкту нафтонакопичувач. Інформація про постраждалих не надходила. На місці події працюють спецслужби, заявив губернатор.

Як повідомлялося, у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі.