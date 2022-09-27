Окупанти вгатили десятьма ракетами С300 по Запоріжжю (фото)

Ворог влучив у інфраструктурні об'єкти

Ворог у ніч на 27 вересня поцілив десятьма ракетами С300 в об’єкти інфраструктури обласного центру Запоріжжя. На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

«Ворог майже щодня атакує місто. Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного», – закликав очільник області.

Нагадаємо, рашисти вночі, 27 вересня, ракетами обстріляли Запоріжжя.

Кілька днів тому, у ніч на 25 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки ворога пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста.