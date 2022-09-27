Іранські дрони атакували Умань. Стала відома мета окупантів

В спецслужбах заявляють, що заплановані терористичні акти саме проти громадян Ізраїлю – це одна з умов передачі Іраном дронів РФ

Окупанти хотіли атакувати дронами релігійні обʼєкти із великим скупченням хасидів в Умані

Російські загарбники запускали по Умані іранські дрони-камікадзе Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів, які зараз в місті відзначають свято Рош га-Шана. Про це «Бабелю» повідомили джерела у спецслужбах.

Зазначається, що за останні кілька днів на півдні України ЗСУ збили понад десять Shahed-136. Частину цих дронів запустили з території окупованого Криму та скерували на Умань. Росіяни хотіли поцілити в релігійні обʼєкти хасидів із великим скупченням людей.

«Заплановані терористичні акти саме проти громадян Ізраїлю – це одна з умов передачі Іраном дронів Росії. Як відомо, це не перший приклад співробітництва двох терористичних країн. Не так давно в Ірані збили український цивільний літак, начебто через помилку. Але за цим випадком проглядаються інтереси Кремля», – повідомляють в спецслужбах.

Раніше в Оперативному командуванні «Південь» назвали області, яким загрожують іранські дрони.

Нагадаємо, в Умань прибули понад 23 тис. паломників-хасидів. У місті до 30 вересня ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. На в'їзді у місто працює півдесятка блокпостів.