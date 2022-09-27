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Окупанти вдарили по Слов’янську: постраждали житлові будинки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Слов’янську: постраждали житлові будинки
Ворог атакує населені пункти Донеччини
Вадим Лях/ Facebook

Внаслідок рашистської атаки жертв немає

Російські загарбники сьогодні, 27 вересня, обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

«У нас знову обстріл. Постраждали приватні будинки на вул. Рилєєва та Валковській», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без жертв.

Рашисти атакували Слов'янськ
Рашисти атакували Слов'янськ
Вадим Лях/ Facebook

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківщини. Найбільше дісталося Чугуївському, Куп’янському, Харківському, Ізюмському та Лозівському районам області. Є загиблі.

До слова, триває 216-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, в окремих районах намагається відновити втрачені позиції.

Теги: росія окупанти Донеччина Україна

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