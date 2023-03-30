Вночі ворог атакував Очаків, 62 обстріли Запоріжжя: ситуація в регіонах

Протягом минулої доби поблизу Стельмахівки ворог спробував наступати

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли, Корюківський та Новгород-Сіверський район, із артилерії та АГС. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської та Середино-Будської. Без втрат та руйнувань.

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Запорізька область

Протягом минулої доби у Запорізькій області ворог здійснив 62 обстріли цивільної інфраструктури 13 населених пунктів: Гуляйполе, Чарівне, Залізничне, Малі Щербаки, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Білогір'я, Ольгівське, Червоне, Малинівка, Оріхів.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них: Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове.

На Куп'янському напрямку протягом доби артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка і Кислівка.

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Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено майно ПРАТ Вовчанський ОЕЗ. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району був пошкоджений житловий будинок. Поранення отримали три жінки віком 69, 75 та 76 років. Всі госпіталізовані.

Вчора поблизу м. Барвінкове Ізюмського району на протитанковій міні підірвався автомобіль. В результаті вибуху загинули двоє – 16-річний хлопець та 34-річний чоловік. Ще двоє чоловіків 20 та 24 років отримали поранення та були госпіталізовані. На місці підриву піротехніки вилучили 12 протитанкових мін.

Луганщина

Протягом минулої доби поблизу Стельмахівки ворог спробував наступати, втім ніякого успіху не досяг. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Кузьмине та Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Минулої доби ворог обстріляв населені пункти – Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Курахове, смт Велика Новосілка, с.Времівка, с.Новобахмутівка, с.Новокалинове, с.Степанівка, с.Соловйове.

Пошкоджено сім житлових будинків (з них: три – багатоквартирних), гараж, дитячий садок, ЛЕП, залізничне полотно. За добу по області: один загиблий, п'ять поранених цивільних.

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Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав мінометних обстрілів по береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, «Градів» та артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, одна – дістала поранення.

Окупанти завдали чергового авіаційного обстрілу по територіях промислових підприємств м. Берислав. Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Також від вибухової хвилі зазнали ураження близько 15 будинків, у домівках пошкоджені дахи та вибиті вікна. Відомо про одного постраждалого. Пораненого чоловіка доставлено до лікарні. З деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.

Нагадаємо, триває 400-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.