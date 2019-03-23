  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Водій легковика на Львівщині збив дитину

    • Розсилка
    Водій легковика на Львівщині збив дитину

    Дитина 2007 року народження доставлена до лікарні

    У п’ятницю, 22 березня на Львівщині мешканець с. Тур’є Старосамбірського району 1994 року народження, керуючи автомобілем марки «Ауді А4», збив дитину 2007 року народження. Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    За її даними, ДТП сталася близько 16:50 год. у м. Старий Самбір по вул. Д. Галицького, 47. Дитина є мешканцем м. Старий Самбір.

    У результаті ДТП пішохід із діагнозом: «Закритий перелом верхньої третьої малогомілкової кістки правої ноги зі зміщенням, садини обличчя з права», госпіталізований в хірургічне відділення Старосамбірської ЦРЛ.

    Нагадаємо, 21 березня близько 20:00 біля станції «Дорогожичі» сталася ДТП з постраждалими. Маршрутний автобус №155 на пішохідному переході збив трьох людей. 

    Одну з постраждалих затягнуло під передню частину автобуса, щоб її дістати очевидці штовхали автобус. Жінку у важкому стані госпіталізували до лікарні. Також травми отримали й інші пішоходи, але вони менш серйозні. Постраждалих госпіталізували в лікарню.

    Читайте також
    ДТП Львівщина діти водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ