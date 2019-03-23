Водій легковика на Львівщині збив дитину



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Дитина 2007 року народження доставлена до лікарні

У п’ятницю, 22 березня на Львівщині мешканець с. Тур’є Старосамбірського району 1994 року народження, керуючи автомобілем марки «Ауді А4», збив дитину 2007 року народження. Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

За її даними, ДТП сталася близько 16:50 год. у м. Старий Самбір по вул. Д. Галицького, 47. Дитина є мешканцем м. Старий Самбір.

У результаті ДТП пішохід із діагнозом: «Закритий перелом верхньої третьої малогомілкової кістки правої ноги зі зміщенням, садини обличчя з права», госпіталізований в хірургічне відділення Старосамбірської ЦРЛ.

Нагадаємо, 21 березня близько 20:00 біля станції «Дорогожичі» сталася ДТП з постраждалими. Маршрутний автобус №155 на пішохідному переході збив трьох людей.

Одну з постраждалих затягнуло під передню частину автобуса, щоб її дістати очевидці штовхали автобус. Жінку у важкому стані госпіталізували до лікарні. Також травми отримали й інші пішоходи, але вони менш серйозні. Постраждалих госпіталізували в лікарню.