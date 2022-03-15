Ворог розгублений. Почали розуміти, що війною нічого не досягнуть. Повний текст виступу президента

Працюємо з партнерами над новими обмеженнями, які будуть застосовані проти російської держави – Зеленський

Росіяни не очікували такого шаленого спротиву, який чинять українці

Уночі 15 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців.

Вільний народе вільної країни!

Завершився 19-й день нашого спротиву. Історичної війни. Ще один тяжкий день, який все ж наближає нас до перемоги, наближає мир для України.

Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатися. Але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть.

Це знають їхні солдати. Це усвідомлюють їхні офіцери. Вони втікають з поля бою, кидають техніку.

Ми беремо трофеї та використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні – фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити.

И я хочу сказать российским солдатам. Тем, которые уже зашли на нашу землю. И которых ещё только собираются отправить воевать против нас.

Российские срочники! Послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры! Вы-то всё уже поняли. У Украины вы ничего не заберёте. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу жизнь тоже заберут.

Но ради чего вам погибать? И зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своём государстве. Ваши разговоры друг с другом. Ваши звонки домой родным. Мы слышим это всё. Мы делаем выводы. Мы знаем, кто вы такие.

Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа даю вам шанс, шанс выжить. Если вы сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми – достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте!

Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат.

Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки.

За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні. Заради чого?

Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попытки донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать. Пока ещё ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться. Вы должны не потерять и свой шанс.

Євросоюз затвердив четвертий санкційний пакет проти Росії. Четвертий, і я впевнений, що не останній.

Ми працюємо з партнерами над новими обмеженнями, які будуть застосовані проти російської держави. Кожен, хто відповідає за війну. Кожен, хто відповідає за руйнацію демократії. Кожен, хто відповідає за репресії проти людей. Кожен отримає відповідь. Відповідь світу. І це – тільки початок.

Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча. Відповідальність за свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах неминуча. Увесь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені. В усіх наших містах.

Усі наші партнери поінформовані про злочини окупантів проти мирних людей і місцевого самоврядування в Херсонській та Запорізькій областях. У тимчасово окупованих районах. За це буде відповідь. Обовʼязково. За зірвані гуманітарні коридори. Обовʼязково.

Протягом дня 14 березня вдалося вивезти з міст і містечок Київської та Луганської областей 3806 українців.

Нашу колону зі 100 тоннами найнеобхіднішого для Маріуполя досі утримують у Бердянську. Вже третій день. Але ми будемо намагатися. Будемо робити все, щоб маріупольці отримали продукти, воду й медикаменти.

Повну інформацію про дії окупантів на українській землі надав у розмовах з друзями та партнерами нашої держави. Кожна агресивна дія окупантів тільки підштовхує світ до нових санкційних рішень.

Говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. З президентом Польщі Анджеєм Дудою. премʼєр-міністром Люксембургу Ксавʼє Бетелем. Взаєморозуміння на сто відсотків.

Важливою була й розмова з премʼєр-міністром Ізраїлю Беннетом. Як частина переговорних зусиль, щоб завершити цю війну якнайшвидше. Чесним миром.

Над цим працювала й наша делегація на переговорах з російською стороною. Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось. Продовжать завтра.

Кабінет Міністрів України узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки.

Щоб бізнес працював. Щоб люди були з роботою. Там, де безпека це дозволяє. Там, де люди до цього готові.

Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – нема питань.

Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя.

Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону.

Це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде.

І наостанок.

Щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовців Збройних Сил України, які проявили особисту мужність і героїзм у боротьбі за Україну, за нашу незалежність. 59 з них – посмертно.

Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу!

Вічна вдячність усім нашим героям!