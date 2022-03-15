Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча – Зеленський

Президент розповів про переговори з РФ та спілкування з партнерами

«Кожна агресивна дія окупантів тільки підштовхує світ до нових санкційних рішень»

РФ обов’язково понесе відповідальність за свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах. Увесь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені. В усіх наших містах. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення 15 березня.

«Усі наші партнери поінформовані про злочини окупантів проти мирних людей і місцевого самоврядування в Херсонській та Запорізькій областях. У тимчасово окупованих районах. За це буде відповідь. За зірвані гуманітарні коридори. Обовʼязково», – наголосив президент.

Протягом 14 березня вдалося вивезти з міст і містечок Київської та Луганської областей 3806 українців.

Однак колону зі 100 тоннами найнеобхіднішого для Маріуполя досі утримують у Бердянську. Вже третій день.

«Будемо робити все, щоб маріупольці отримали продукти, воду й медикаменти. Повну інформацію про дії окупантів на українській землі надав у розмовах з друзями та партнерами нашої держави. Кожна агресивна дія окупантів тільки підштовхує світ до нових санкційних рішень», – сказав Зеленський.

Президент розповів, що говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, із президентом Польщі Анджеєм Дудою, та премʼєр-міністром Люксембургу Ксавʼє Бетелем.

«Важливою була й розмова з премʼєр-міністром Ізраїлю Беннетом. Як частина переговорних зусиль, щоб завершити цю війну якнайшвидше. Чесним миром. Над цим працювала й наша делегація на переговорах з російською стороною. Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось. Продовжать завтра», – сказав глава держави.

Також Зеленський сказав, що російська армія вже втратила в Україні вбитими більше, ніж у Чечні.

Крім того, Зеленський звернувся до російських військових.

До слова, президент нагородив 234 військовослужбовців, із них 59 – посмертно.

Як повідомлялося, що уряд запроваджує пакет рішень задля підтримки бізнесу.