Президент нагородив 234 військовослужбовців, із них 59 – посмертно

Захисники України отримали відзнаки

Президент України Володимир Зеленський 15 березня підписав указ про присвоєння державних нагород 234 українським військовим. На жаль, частина з них отримали їх посмертно.

Кожен із тих, хто отримав відзнаки, проявив мужність у боротьбі за рідну землю. Про це повідомив президент у своєму відеозверненні.

«Щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовців Збройних Сил України, які проявили особисту мужність і героїзм у боротьбі за Україну, за нашу незалежність. 59 з них – посмертно.

Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу! Вічна вдячність усім нашим героям!», – сказав президент.

Також Зеленський сказав, що російська армія вже втратила в Україні вбитими більше, ніж у Чечні.

Крім того, Зеленський звернувся до російських військових.

Як повідомлялося, що уряд запроваджує пакет рішень задля підтримки бізнесу.