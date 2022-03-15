  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Президент нагородив 234 військовослужбовців, із них 59 – посмертно

    На жаль, чверть героїчних військових відзначена посмертно - Президент нагородив 234 військовослужбовців, із них 59 – посмертно
    На жаль, чверть героїчних військових відзначена посмертно
    фото з відкритих джерел

    Захисники України отримали відзнаки

    Президент України Володимир Зеленський 15 березня підписав указ про присвоєння державних нагород 234 українським військовим. На жаль, частина з них отримали їх посмертно.

    Кожен із тих, хто отримав відзнаки, проявив мужність у боротьбі за рідну землю. Про це повідомив президент у своєму відеозверненні.

    «Щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовців Збройних Сил України, які проявили особисту мужність і героїзм у боротьбі за Україну, за нашу незалежність. 59 з них – посмертно.

    Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу! Вічна вдячність усім нашим героям!», – сказав президент.

    Також Зеленський сказав, що російська армія вже втратила в Україні вбитими більше, ніж у Чечні.

    Крім того, Зеленський звернувся до російських військових.

    Як повідомлялося, що уряд запроваджує пакет рішень задля підтримки бізнесу.

    Читайте також:
    Теги: незалежність Володимир Зеленський президент указ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент нагородив 234 військовослужбовців, із них 59 – посмертно