Даю вам шанс выжить. Зеленський звернувся до російських військових

Росіяни мають не втратити свої можливості

Російські солдати і офіцери, які приймуть рішення здатися ЗСУ, отримають достойне ставлення до них від українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення уночі 15 березня.

«Я хочу сказать российским солдатам. Тем, которые уже зашли на нашу землю. И которых ещё только собираются отправить воевать против нас.

Российские срочники! Послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры! Вы-то всё уже поняли. У Украины вы ничего не заберёте. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу жизнь тоже заберут.

Но ради чего вам погибать? И зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своём государстве. Ваши разговоры друг с другом. Ваши звонки домой родным. Мы слышим это всё. Мы делаем выводы. Мы знаем, кто вы такие.

Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа даю вам шанс, шанс выжить. Если вы сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми – достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте!», – сказав президент України.

Також Зеленський подякував тим росіянам, які намагаються зупинити війну і розповідають правду своїм співвітчизникам.

«Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попытки донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать. Пока ещё ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться. Вы должны не потерять и свой шанс», – звернувся до них глава України.

Також Зеленський сказав, що російська армія вже втратила в Україні вбитими більше, ніж у Чечні.

Також повідомлялося, що уряд запроваджує пакет рішень задля підтримки бізнесу.

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