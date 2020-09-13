В українській армії протягом доби коронавірусом заразився 31 військовослужбовець



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Станом на ранок 13 вересня у ЗСУ на Covid-19 хворіють 650 осіб

Загалом за час пандемії одужали 1535 військовослужбовців

У Збройних силах України протягом минулої доби виявили 31 новий випадок інфікування коронавірусом. Про це повідомили у командуванні медичних сил ЗСУ.

«Протягом минулої доби зареєстровано 31 новий випадок захворювання гострою респіраторною хворобою Covid-19. З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 7 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 24 особи (Київська область – 10 військовослужбовців та 4 працівника ЗС України, Львівська область – 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Одеська, Вінницька та Дніпропетровська області – по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на ранок 13 вересня у ЗСУ на Covid-19 хворіють 650 осіб. Загалом за час пандемії одужали 1535 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі на самоізоляції) перебувають 687 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 154335

Хворіють 82264

Одужали 68893

Померли 3178

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.