У районі проведення ООС відбулося нагородження найкращих танкістів (фото)



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З нагоди професійного свята представники командування ООС та Сухопутних військ ЗСУ нагородили воїнів танкової бригади, яка виконує бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил Фото пресцентру штабу ООС

Вітаємо причетних з їх днем. Дякуємо всім, хто стоїть на захисті нашої держави

Сьогодні з нагоди професійного свята представники командування Об’єднаних сил та Сухопутних військ Збройних Сил України нагородили воїнів танкової бригади, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Начальник штабу – перший заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Володимир Кидонь від імені Командувача об’єднаних сил вручив військовослужбовцям бригади відомчі відзнаки Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Об’єднаних сил.

Звертаючись до бійців, які захищають Батьківщину від російського ворога на Донбасі, генерал-майор Володимир Кидонь зазначив, що танкові війська – це потужний броньований кулак Збройних Сил України, міць та непереборна сила, яка на початку війни зупинила підступну навалу російського агресора.

Відзнаками Сухопутних військ танкістів нагородив генерал-майор Ігор Танцюра, начальник штабу – заступник Командувача Сухопутних військ.

Нагадаємо, в Україні у другу неділю вересня щорічно відзначають День танкістів, цього року професійне свято припадає на 13 вересня. Вітаємо причетних з їх днем. Дякуємо всім, хто стоїть на захисті нашої держави.