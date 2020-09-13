В Україні відзначають День танкістів



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Історія свята танкістів ведеться з 1946 року

Вітаємо причетних з їх днем. Дякуємо всім, хто стоїть на захисті нашої держави

В Україні у другу неділю вересня щорічно відзначають День танкістів, цього року професійне свято припадає на 13 вересня.

Історія свята танкістів ведеться з 1946 року. Тоді в СРСР День танкіста був заснований за заслуги механізованих і танкових військ під час Другої світової війни.

В Україні Закон про встановлення Дня танкістів в серпні 1997 року підписано Указом Президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників нашої країни, враховуючи їх заслуги у роки Другої світової війни і з метою виховання на кращих традиціях попередніх поколінь воїнів-танкістів ЗСУ.

На сьогодні механізовані і танкові війська складають основу Сухопутних військ Збройних Сил України. До складу військ входять механізовані та танкові дивізії і бригади. Сучасні Сухопутні війська– це міцний моноліт механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин та установ технічного та тилового забезпечення.