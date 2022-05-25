Міноборони заперечує, що ЗСУ відступають на сході

Те, що українські війська відступають – це абсолютно неправильне трактування дій

У Міністерстві оборони спростували інформацію щодо відступу ЗСУ на сході України. Відповідну заяву під час пресбрифінгу зробив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Безумовно, на окремих напрямках російські угруповання мають тимчасовий тактичний успіх і, в принципі, це не є таємницею. Але те, що українські війська відступають – це абсолютно неправильне трактування цих дій», — заявив Мотузяник.

Речник зазначив, що на окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневровану оборону, тобто де можна відійти вбік, змінити позиції, за настання сприятливих умов — провести контрнаступальні дії.

«Там є певні території і населені пункти, які можуть переходити з рук у руки», — пояснив він.

Раніше Мотузяник заявив, що Росія готується до довготривалої війни на території України.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації. До слова, начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що розпочата Росією війна закінчиться виходом українських сил на наш адмінкордон.