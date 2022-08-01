Рашисти розстріляли евакуаційний автобус із жителями Херсонщини

У районі селища Довге окупанти впритул розстріляли цей евакуаційний автобус

Російські військові вистрілили протитанковою керованою ракетою в евакуаційний автобус в Херсонській області. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

В результаті обстрілу загинули дві особи.

«Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довге з ПТКР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинули», – зазначив він.

За його словами, п'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу - трьох чоловіків і двох жінок, всі цивільні. Двоє з них у важкому стані з опіковим шоком, їм надається медична допомога.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Миколаїв. Під вогонь окупантів потрапили цивільні об’єкти міста, серед них сучасний та новий травмпункт. Персонал та пацієнти не постраждали. Саме ж будівля частково зруйнована.

До слова, триває 159 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Неподалік Мазанівки Сили оборони викрили і знешкодили розвідувальну групу противника. В районі Яковлівки ворог теж намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли.