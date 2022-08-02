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ЗСУ завдали кілька ударів по опорних пунктах ворога на Херсонщині

Альона Боженко
Сьогодні, 02:57 glavcom.ua
ЗСУ завдали кілька ударів по опорних пунктах ворога на Херсонщині
ЗСУ на південному напрямку знищили чотири одиниці броньованої техніки
фото: Defense Express

Знищено ще один склад з ворожими боєприпасами в Скадовську

Українська авіація за день завдала три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки та Максимівки Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Всього за бойовий день підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 32 солдати противника, самохідну гаубицю" Мста-С", зенітно-ракетний комплекс "Тор", а також чотири одиниці броньованої техніки.

Також на Херсонщині влучною роботою нашої артилерії знищено ще один склад з ворожими боєприпасами в Скадовську.

Разом з тим вночі ворогом знов був атакований Миколаїв зенітно-ракетними системами С-300 з окупованої Херсонщини. Пошкоджено будівлі медичних установ, уражено приватний сектор, постраждали дві цивільні особи.

«Також з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляно Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Близько реактивних снарядів випущено по житлових кварталах Марганцю та Червоногригорівській громаді. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

В Марганці пошкоджено 8 приватних будинків. У Червоногригорівській громаді понівечено з три десятки приватних будинків та автівки місцевих мешканців, пошкоджено лінію електропередач. На Криворіжжі ворог вдарив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Без жертв та руйнувань.

Нагадаємо,1 серпня російські військові вистрілили протитанковою керованою ракетою в евакуаційний автобус в Херсонській області. В результаті обстрілу загинули дві особи.

Напередодні рашисти обстріляли Миколаїв. Під вогонь окупантів потрапили цивільні об’єкти міста, серед них сучасний та новий травмпункт. Персонал та пацієнти не постраждали. Саме ж будівля частково зруйнована.

Теги: війна в Україні окупанти Херсонщина ЗСУ

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