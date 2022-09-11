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Триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів, – Генштаб ЗСУ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів, – Генштаб ЗСУ
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Протягом останніх днів українські військові звільнили від російської окупації близько двох тисяч квадратних кілометрів української території

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ на початку 200-ї доби героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.

Ворог веде повітряну розвідку, постійно намагається покращити тактичне положення, вживає заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх підрозділів та здійснює обстріли позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення.

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Протягом минулої доби ворог завдав 16 ракетних та 34 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Від цього постраждали 28 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Нескучне, Велика Новосілка, Дніпро та Брускінське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку – неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області;
  • на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова;
  • на Слов’янському напрямку – в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка;
  • на Краматорському напрямку – біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку – поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Карлівки та Красногорівки;
  • на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар’їнка;
    на Запорізькому напрямку – біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки;
  • на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирівка, Безіменне та Нова Зоря.

Противник продовжує зазнавати втрат.

На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває у панічному настрої. Також, відомо про численні санітарні втрати противника на зазначеному напрямку. За попередню добу до населеного пункту Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано понад сотню окупантів.

Через значні втрати в живій силі, російські загарбники планують провести так звану «мобілізацію» чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях. Зараз чоловікам заборонено залишати населені пункти.

У відповідь на успішні дії Збройних сил України російські загарбники проводять “контрзаходи”. В населених пунктах, на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей, окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину. У Херсоні здійснено обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їх наближення до переправ.

В той же час Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

Продовжується деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

За добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 23 удари, в ході яких було знищено чотири зенітних ракетних комплекси, уражено чотири опорних пункти та п’ятнадцять місць скупчення живої сили і техніки противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. В результаті вогневого впливу за добу уражено два пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження також потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра.

Попередньо загиблих немає. Але є поранені.

Теги: обшук ворог втрати звільнення населення озброєння гелікоптер Авдіївка військові Слов’янськ Генштаб Дніпро авіація окупанти Бахмут

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