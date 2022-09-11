Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Харківщині

На півночі, північно-східному напрямку ЗСУ тримають свої позиції

У Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів. Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю виданню «Думка».

«У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп'янського та Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли в Куп'янськ, йде звільнення населених пунктів Ізюмського району. Ці населені пункти визначаються вже десятками. На сьогодні ми можемо говорити приблизно про 40, але насправді їх набагато більше», – заявив він.

Синєгубов уточнив, що точну кількість деокупованих селищ називати не можна, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних сил.

Голова Харківської ОВА додав, що в цілому на півночі, північно-східному напрямку ЗСУ тримають свої позиції.

«Їх постійно намагається атакувати ворог, намагається прорвати, атакує за всіма видами озброєння. Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях», – повідомив він.

Нагадаємо, у Козачій Лопані встановлено прапор України. Також ЗСУ звільнили селище Чкаловське на Харківщині. Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.