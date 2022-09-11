ЗСУ звільнили селище Чкаловське на Харківщині (відео)

Над населеним пунктом замайорів синьо-жовтий стяг

Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в селище Чкаловське Харківської області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також опублікував відео, як український військовий встановлює над селищем синьо-жовтий стяг.

«І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!», – підписав відео Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.