ЗСУ зайшли в село Велика Комишуваха (відео)

Село знаходиться неподалік Ізюму

Українські захисники підняли український прапор у селі Велика Комишуваха в Харківській області. Про це повідомляє 107-ма окрема бригада Сил територіальної оборони Буковини.

«Буковинці звільнили село Велика Комишуваха на Харківщині», – йдеться в описі під відео.

Зазначено, що село звільнили воїни спецпідрозділу «Альбін» разом з 93 батальйоном Сил територіальної оборони.

Велика Комишуваха – це село у Барвінківському районі Харківської області, населення якого становить 882 осіб. Воно є адміністративним центром Великокамишеваської сільської ради.

Примітно, що на карті боїв наразі це село перебуває у так званій «сірій зоні». Село знаходиться неподалік Ізюму, всього в 30 хвилинах їзди автотранспортом.

Зазначимо, протягом останніх днів українські військові звільнили від російської окупації близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що військові 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.