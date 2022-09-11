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ЗСУ у Балаклеї зняли плакат РФ, а під ним був пророчий вірш Шевченка (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ у Балаклеї зняли плакат РФ, а під ним був пророчий вірш Шевченка (відео)
У Балаклії під триколором були пророчі слова Шевченка 
фото: кадр відео

Військові після звільнення міста почали позбуватися пропаганди окупантів

Після деокупації Балаклії в місті почали здирати пропаганду росіян із білбордів. На одному з них під триколором виявився вірш Тараса Шевченка. Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

Військові після звільнення міста почали позбуватися пропаганди окупантів. Одне із зображень на білборді було погано наклеєне, тому полотно зірвалося одразу все.

Під ним якраз був вірш Кобзаря. Після окупації міста росіяни намагалися пошкодити зображення, проте змогли лише подерти папір на портреті Шевченка, а ось вірш залишився цілим.

Там був уривок із твору «Кавказ»:

«І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!».

Раніше Міністерство оборони країни–загарбниці визнало, що виводить свої окупаційні війська з території Харківщини під натиском ЗСУ. Утім, приймати поразку Кремль не наважується, то ж в Міноборони РФ заявили, що проводять перегрупування російських військ в районах Балаклеї та Ізюма для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.  Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

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Теги: відео звільнення Кавказ

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