Як працює наше підпілля і ЗСУ: кого із зрадників ліквідували

Доля колаборантів відома з самого початку

Спецслужби держави-агресора Росії організовують фейкові замахи, щоб спробувати врятувати колаборантів

З початку повномасштабного вторгнення українські партизани і ЗСУ знищили щонайменше 10 політиків-колаборантів. Ще 6 вдалося вижити після замахів, але це ненадовго.

Найбільш інтенсивно зрадників знищували у серпні – за місяць до проведення псевдореферендумів. Центром партизанської слави залишається Херсонщина і Запоріжжя. Використання вогнепальної зброї дає 100% результат, дещо менша ефективність у вибухових пристроїв, які закладають під машину. Про це йдеться у аналізі Руху «Чесно».

Офіційні джерела повідомили про смерть нардепа «Слуги народу» Олексія Ковальова, якого застрелили. Аналогічний метод ліквідації був застосований до представників вже забороненої партії ОПЗЖ Володимира Струка, Олега Бойка та Павла Слободчикова, який балотувався від Блоку Володимира Сальдо.

Невдалих спроб замаху найбільше було у Херсоні. Як правило, у таких випадках вибухівку закладали у приміщеннях, під’їздах та інших спорудах.

Спецслужби держави-агресора Росії організовують фейкові замахи, щоб спробувати врятувати колаборантів. Такі випадки зафіксовані щодо представника забороненої партії «Соціалісти» Віталія Гури та правоохоронця-зрадника Сергія Томка.

Загалом, якщо рахувати ліквідованих правоохоронців-зрадників, то їх 6.

«У Реєстрі держзрадників ми додали окрему рубрику «Мертві». Туди потрапляють ті колаборанти й зрадники, яких знищило наше підпілля, ЗСУ. Також там є ті, хто помер своєю смертю. Політична пам’ять має нести інформацію про цих нелюдів. Історія не має забувати їхні імена. Маємо пам’ятати про те, що вони зробили для допомоги ворогу, який здійснює геноцид нашого народу», – наголошує лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

Нагадаємо, Рух «Чесно» веде Реєстр держзрадників, де є інформація про політиків, медійників, правників, суддів та правоохоронців, які підтримували чи продовжують підтримувати дії та риторику окупантів. Організація задля виявлення колаборантів долучає громадян України і для верифікації інформації співпрацює зі спецслужбами та правоохоронними органами. Наразі в Реєстрі понад 850 осіб.