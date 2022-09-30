ЗСУ ліквідували 500 рашистів за добу. Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України загальні бойові втрати ворога склали 59080 осіб та 2338 танків. ЗА минулу добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно:

особового складу ‒ близько 59080 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2338 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4932(+23) од,

артилерійських систем ms – 1391 (+6) од,

РСЗВ– 333 (+2) од,

засоби ППО ‒ 176 (+1) од,

літаків – 264 (+2) од,

гелікоптерів – 225 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.