Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували 500 рашистів за добу. Генштаб оновив втрати ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували 500 рашистів за добу. Генштаб оновив втрати ворога
Дані втрат ворога уточнюються через інтенсивність бойових дій
фото з відкритих джерел

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України загальні бойові втрати ворога склали 59080 осіб та 2338 танків. ЗА минулу добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно:

  • особового складу ‒ близько 59080 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2338 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4932(+23) од,
  • артилерійських систем ms – 1391 (+6) од,
  • РСЗВ– 333 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 176 (+1) од,
  • літаків – 264 (+2) од,
  • гелікоптерів – 225 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
ЗСУ ліквідували 500 рашистів за добу. Генштаб оновив втрати ворога фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб втрати

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках
Ще мінус 400 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
25 вересня, 09:50
Воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25
ЗСУ завдали потужного удару по окупантах на Півдні: втрати ворога
26 вересня, 02:48
ЗСУ знищили ворожу баржу біля Херсона
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили склади з боєприпасами та баржу росіян
27 вересня, 03:55

Події в Україні

ЗСУ ліквідували 500 рашистів за добу. Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ ліквідували 500 рашистів за добу. Генштаб оновив втрати ворога
У Запоріжжі окупанти обстріляли колону мирних людей. Є загиблі (фото)
У Запоріжжі окупанти обстріляли колону мирних людей. Є загиблі (фото)
Окупантам світить котел під Лиманом. ЗСУ прорвали оборону
Окупантам світить котел під Лиманом. ЗСУ прорвали оборону
Рашисти вранці завдали ракетного удару по Запоріжжю
Рашисти вранці завдали ракетного удару по Запоріжжю
У Херсоні окупанти викинули на вулицю мешканців кількох гуртожитків
У Херсоні окупанти викинули на вулицю мешканців кількох гуртожитків
Влада назвала кількість жертв нічного удару по Дніпру (фото)
Влада назвала кількість жертв нічного удару по Дніпру (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
128K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
83K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
80K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
68K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
24K
Білорусь готує мобілізацію? Опозиція розкрила плани Лукашенка

Новини

ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
28 вересня, 13:11

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту