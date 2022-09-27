Генерал Маломуж розповів, як спецслужби можуть ліквідувати Путіна

Маломуж: «Бен Ладен теж довгий час застосовував різні механізми, але зрештою США знайшли варіанти його знищення»

На російського диктатора Володимира Путіна через воєнні злочини в Україні чекає доля терориста Бен Ладена. Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю Obozrevatel.

«Бен Ладен теж довгий час застосовував різні механізми, але зрештою США знайшли варіанти його знищення і провели операцію», – сказав Маломуж.

Генерал також не виключає, що світова громадськість розглядає варіант фізичної ліквідації російського диктатора, але лише поки в теорії. «Теоретично варіант фізичної ліквідації Путіна розглядається. Але поки що його реалізація не планується, бо цього терориста треба ліквідувати методом теракту. Більшість політиків, починаючи з керівництва США, гадаю, таких санкцій не дадуть. Але, звичайно, коли постане питання про ядерну війну, всі засоби стануть прийнятними. Спецслужби у будь-якому випадку опрацьовують такі варіанти», – наголосив екскерівник СБУ.

Маломуж наголосив, що для усунення Путіна може бути застосовано кілька сценаріїв, тому що він становитиме небезпеку не лише для України, а й для всього світу.

Нагадаємо, спецслужби США 2 травня 2021-го у Пакистані ліквідували терориста №1 Усаму бен Ладена. Повідомлення про смерть підтвердили в «Аль-Каїді», а також особисто президент США Барак Обама. Обставини смерті терориста досі не оприлюднені. Після завершення атаки американці доставили тіло бен Ладена в Афганістан для ідентифікації. Того ж дня з дотриманням мусульманських звичаїв поховали його в Аравійському морі.

Нагадаємо, 2 серпня Сполучені Штати провели в Афганістані успішну антитерористичну операцію із застосуванням бойового безпілотника, ліквідувавши лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі.

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