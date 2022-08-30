Обстріл Харкова: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

В результаті обстрілу загорівся чотириповерховий житловий будинок

Вранці 30 серпня ворог завдав артилерійського обстрілу по житлових масивах та парковій зоні Шевченківського району Харкова. В результаті обстрілу сталась пожежа на даху чотириповерхового житлового будинку. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів. Горіли дерев‘яні конструкції покрівлі, перекриття та внутрішніх перегородок», – йдеться в повідомленні.

На місці обстрілів також працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, рашисти знову обстріляли з артилерії центр Харкова. Попередньо відомо про вісім «прильотів».

Артилерійський обстріл припав на «досить великий квадрат» у центрі. Є влучення в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа, а також вибиті вікна у найближчих будинках. Є влучення в один з дошкільних навчальних закладів.

До слова, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.