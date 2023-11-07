Ворожі ДРГ по 10 разів на місяць намагаються прорвати кордон України на півночі

Україна завжди на поготові знищувати ворога

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються провести розвідку наших позицій, нанести ураження військовим або навіть цивільним обʼєктам. Подібні спроби відбуваються у Чернігівській та Сумській областях. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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«По 9-10 разів щомісяця ворожі ДРГ пробують заходити на територію прикордонних із Росією районів Чернігівської та Сумської областей», – зазначив він.

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Наєв зазначив, що у складі ДРГ переважно професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління генштабу РФ, тому Україна має завжди бути напоготові.

«Для цього відпрацьовуються спільні дії Служби безпеки України, Національної гвардії України, Сил спеціальних операцій ЗС України, Державної прикордонної служби України, а також загальновійськових підрозділів, які прикривають державний кордон України. Ця взаємодія, чіткий розподіл обовʼязків та злагодженість дають нам перевагу», – додав він.

Нагадаємо, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.