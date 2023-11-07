Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти готують пропагандистське шоу на Арабатській стрілці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти готують пропагандистське шоу на Арабатській стрілці
У РФ запланували проведення так званого місячника
фото ілюстративне

Українських громадян, які здаватимуть українські паспорти, рашисти хочуть знімати на відеокамери

У тимчасово захопленому Стрілковому на Херсонщині російські загарбники запланували «місячник» здачі українських паспортів для російської пропаганди. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

«У Стрілковому Херсонської області російські окупанти запланували проведення так званого місячника здачі українських паспортів», – сказав Ковальов.

Ковальов розповів, що тих українських громадян, хто здаватиме українські паспорти, окупанти хочуть знімати на відеокамери, щоб потім показувати у своїх пропагандистських сюжетах на російському телебаченні.

Крім того, зазначається, що в районі населеного пункту Раденськ Херсонської області у підрозділах російських окупантів почастішали випадки відмови мобілізованих російських терористів від виконання наказів на ведення наступальних дій і дизертирства через значні втрати у живій силі.

Нагадаємо, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Теги: війна Херсонщина окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ до війни могла виготовляти 1,5 млн боєприпасів на місяць
Скільки снарядів на місяць можуть виготовляти окупанти: дані розвідки Естонії
Сьогодні, 09:23
Готуються відступати? Окупанти мінують критичну інфраструктуру на Херсонщині
Готуються відступати? Окупанти мінують критичну інфраструктуру на Херсонщині
Сьогодні, 08:14
На світанку у Криму прогриміла серія вибухів
Нічна «бавовна» у Криму: окупанти заявили про 17 збитих дронів
Сьогодні, 06:54

Події в Україні

Як РФ рятуватиметься від українських атак по Криму: дані розвідки Британії
Як РФ рятуватиметься від українських атак по Криму: дані розвідки Британії
Окупанти готують пропагандистське шоу на Арабатській стрілці
Окупанти готують пропагандистське шоу на Арабатській стрілці
Скільки снарядів на місяць можуть виготовляти окупанти: дані розвідки Естонії
Скільки снарядів на місяць можуть виготовляти окупанти: дані розвідки Естонії
У Кривому Розі прогриміли вибухи
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Десантники показали, як відбивали нічний штурм ворога (відео)
Десантники показали, як відбивали нічний штурм ворога (відео)
Готуються відступати? Окупанти мінують критичну інфраструктуру на Херсонщині
Готуються відступати? Окупанти мінують критичну інфраструктуру на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
40K
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
24K
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
16K
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
12K
Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі
9603
Полярне сяйво в Україні: пояснення науковців та цікава версія від МВС

Новини

Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту