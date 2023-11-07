Окупанти готують пропагандистське шоу на Арабатській стрілці

Українських громадян, які здаватимуть українські паспорти, рашисти хочуть знімати на відеокамери

У тимчасово захопленому Стрілковому на Херсонщині російські загарбники запланували «місячник» здачі українських паспортів для російської пропаганди. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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«У Стрілковому Херсонської області російські окупанти запланували проведення так званого місячника здачі українських паспортів», – сказав Ковальов.

Ковальов розповів, що тих українських громадян, хто здаватиме українські паспорти, окупанти хочуть знімати на відеокамери, щоб потім показувати у своїх пропагандистських сюжетах на російському телебаченні.

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Крім того, зазначається, що в районі населеного пункту Раденськ Херсонської області у підрозділах російських окупантів почастішали випадки відмови мобілізованих російських терористів від виконання наказів на ведення наступальних дій і дизертирства через значні втрати у живій силі.

Нагадаємо, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.