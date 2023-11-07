Скільки снарядів на місяць можуть виготовляти окупанти: дані розвідки Естонії

Росія намагається відновлювати артилерійські установки, але це виклик для неї

Російські терористи можуть виробляти близько 1,5 млн боєприпасів на місяць. Хоча зараз вони запустили практично безперервне виробництво на своїх заводах, а отже можуть робити навіть більше снарядів. Про це розповів голова естонської розвідки Антс Ківісельг, передає «РБК-Україна».

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Ківісельг зазначив, що перед повномасштабним вторгненням з мобілізаційного ресурсу техніки росіяни мали 9 тисяч танків та 36 тисяч БТР.

«Навіть якщо дивитися на це з точки зору того, що техніка застаріла і вони умовно з трьох одиниць можуть зробити одну, то все одно це величезна кількість – 3 тисячі танків та 12 тисяч БТР. Крім того, вони мають великі запаси боєприпасів – сьогодні вони можуть виробляти близько 1,5 млн боєприпасів на місяць», – розповів він.

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Водночас наголошується, що це приблизна кількість. Адже стільки снарядів росіяни могли виробляти до війни. Однак зараз вони запустили практично безперервне виробництво на своїх заводах, тому можуть робити навіть більше снарядів.

«Але це не стосується балістики, наприклад. Це так звані «дурні снаряди». Балістику вони, звичайно ж, не можуть виготовляти в таких обсягах. Але питання ще й у самих артилерійських установках. Вони намагаються їх відновлювати, але це виклик для Росії», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось.