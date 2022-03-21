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    Події в Україні

    «Вові наваляли»: військові вполювали ворожий танк на Запоріжжі

    Танк росіян Т-90 більше не поїде&nbsp; - «Вові наваляли»: військові вполювали ворожий танк на Запоріжжі
    Танк росіян Т-90 більше не поїде 
    фото: Генштаб ЗСУ

    Воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський бойовий танк «Владімір»

    У Запорізькій області військовим Збройних сил Україно пощастило сьогодні вполювали «Владіміра». Мова йде про танк росіян Т-90, розповідає Генштаб ЗСУ.

    «Так, воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський основний бойовий танк Т-90 «Владімір». «Вові» добряче наваляли і він трохи повісив «носа», – жартують військові.

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    «Вові наваляли»: військові вполювали ворожий танк на Запоріжжі
    «Вові наваляли»: військові вполювали ворожий танк на Запоріжжі
    «Вові наваляли»: військові вполювали ворожий танк на Запоріжжі
    «Вові наваляли»: військові вполювали ворожий танк на Запоріжжі

    Т-90 «Владімір» – сучасний російський основний бойовий танк. Створений в кінці 1980 – початку 1990-х років як глибока модернізація танка Т-72Б, під індексом Т-72БУ, але у 1992 році був принятий на озброєння вже під індексом Т-90.

    Між іншим, заводи в РФ стали: окупантам вже нема де ремонтувати свої танки. У Росії призупинили роботу два заводи, які спеціалізувалися на ремонті танків та броньованої техніки.

    Додамо, що 21 березня Збройні сили всьоме розбомбили рашистів у Чорнобаївці.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб військові військова техніка Україна Запорізька область озброєння окупація #stoprussia
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    «Вові наваляли»: військові вполювали ворожий танк на Запоріжжі