Міністри ЄС дали «зелене світло» на виділення Україні 500 млн євро на зброю

Остаточне рішення ЄС ухвалить 23 березня

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися виділити Україні додаткових 500 млн євро на військову допомогу. Остаточне рішення буде ухвалено 23 березня. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

«Усі міністри закордонних справ ЄС зараз дали «зелене світло» на виділення додаткових 500 мільйонів євро для України, які будуть витрачені на зброю. Офіційне рішення очікується в середу», - написав журналіст.

All eu foreign ministers have now green lighted the additional 500 million euro for #Ukraine to be spent on weapons. Formal adoption expected on wed. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 21, 2022

Для затвердження виділення допомоги Україні потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС, однак Німеччині для погодження додаткових видатків потрібна згода Бундестагу, який запланував розгляд цього питання на 23 березня.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз сьогодні збільшить допомогу на закупівлю військової техніки та озброєння для України.

Нагадаємо також, що сьогодні 13 країн світу підписали спільну заяву щодо нагальної модернізації протиповітряної оборони України. Заяву зокрема підписали США, країни Балтії та Польща.

Повідомлялося, що Україна отримає від США системи протиповітряної оборони найближчими днями.

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