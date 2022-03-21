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    Міністри ЄС дали «зелене світло» на виділення Україні 500 млн євро на зброю

    ЄС виділить Україні додаткову фінансову допомогу - Міністри ЄС дали «зелене світло» на виділення Україні 500 млн євро на зброю
    ЄС виділить Україні додаткову фінансову допомогу

    Остаточне рішення ЄС ухвалить 23 березня

    Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися виділити Україні додаткових 500 млн євро на військову допомогу. Остаточне рішення буде ухвалено 23 березня. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

    «Усі міністри закордонних справ ЄС зараз дали «зелене світло» на виділення додаткових 500 мільйонів євро для України, які будуть витрачені на зброю. Офіційне рішення очікується в середу», - написав журналіст.

    Для затвердження виділення допомоги Україні потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС, однак Німеччині для погодження додаткових видатків потрібна згода Бундестагу, який запланував розгляд цього питання на 23 березня.

    Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз сьогодні збільшить допомогу на закупівлю військової техніки та озброєння для України.

    Нагадаємо також, що сьогодні 13 країн світу підписали спільну заяву щодо нагальної модернізації протиповітряної оборони України. Заяву зокрема підписали США, країни Балтії та Польща.

    Повідомлялося, що Україна отримає від США системи протиповітряної оборони найближчими днями.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Міністри ЄС дали «зелене світло» на виділення Україні 500 млн євро на зброю