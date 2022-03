Міністри ЄС дали «зелене світло» на виділення Україні 500 млн євро на зброю

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися виділити Україні додаткових 500 млн євро на військову допомогу. Остаточне рішення буде ухвалено 23 березня. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

«Усі міністри закордонних справ ЄС зараз дали «зелене світло» на виділення додаткових 500 мільйонів євро для України, які будуть витрачені на зброю. Офіційне рішення очікується в середу», - написав журналіст.

All eu foreign ministers have now green lighted the additional 500 million euro for #Ukraine to be spent on weapons. Formal adoption expected on wed. #Russia