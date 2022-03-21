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    Кожен користувач «Дії» може покерувати «Байрактаром»

    Нещодавно українці&nbsp;жартували в соцмережах про нову функцію в &laquo;Дії&raquo;, яка б дала змогу покерувати безпілотником - Кожен користувач «Дії» може покерувати «Байрактаром»
    Нещодавно українці жартували в соцмережах про нову функцію в «Дії», яка б дала змогу покерувати безпілотником
    фото із соцмереж

    Для українців Мінцифри запустило «цифрове заспокійливе»

    Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що користувачі застосунку «Дія» тепер можуть відчути себе оператором «Байрактару».

    «Для тих, хто просив управління Байрактаром через «Дію». Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас «цифрове заспокійливе», – написав він.

    «єБайрактар» – це онлайн-гра, у якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки.

    Щоби зіграти в гру, потрібно:

    • оновити мобільний застосунок «Дія» до останньої версії;
    • зайти в розділ «Послуги»;
    • обрати «єБайрактар» та грати.

    За 26 днів війни українці бачили численні новини про роботу легендарних безпілотників «Байрактар», які нищать ворога. Деякі користувачі навіть жартували в соцмережах про нову функцію в «Дії», яка б дала змогу покерувати безпілотником.

    Теги: росія окупанти війна українці технології Україна послуги безпілотник Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    Кожен користувач «Дії» може покерувати «Байрактаром»