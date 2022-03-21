Рашисти готують «гумконвої» з боєприпасами до Запорізької області

У Запорізькій області окупанти розгорнули пункт ремонту своєї бронетанкової техніки

З метою організації так званих «гумконвоїв» російські окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КамАЗ міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

«Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні «гумконвої» до Запорізької області», - вважають у Генштабі ЗСУ.

На території одного з населених пунктів Запорізької області окупанти розгорнули пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств РФ. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.

Як повідомлялося, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва призупинена робота підприємств корпорації «Уралзавод» та Челябинського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил РФ.

Нагадаємо, триває 26-й день героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.