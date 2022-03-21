Заводи в РФ стали: окупантам вже нема де ремонтувати свої танки

У Росії призупинили роботу два заводи, які спеціалізувалися на ремонті танків та броньованої техніки

Російські окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва призупинена робота підприємств корпорації «Уралзавод» та Челябинського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил РФ.

На території одного з населених пунктів Запорізької області окупанти розгорнули пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств РФ. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.

Нагадаємо, триває 26-й день героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.