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    Події в Україні

    Заводи в РФ стали: окупантам вже нема де ремонтувати свої танки

    Окупанти втрачають свою техніку в Україні - Заводи в РФ стали: окупантам вже нема де ремонтувати свої танки
    Окупанти втрачають свою техніку в Україні

    У Росії призупинили роботу два заводи, які спеціалізувалися на ремонті танків та броньованої техніки

    Російські окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

    За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва призупинена робота підприємств корпорації «Уралзавод» та Челябинського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил РФ.

    На території одного з населених пунктів Запорізької області окупанти розгорнули пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств РФ. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.

    Нагадаємо, триває 26-й день героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Заводи в РФ стали: окупантам вже нема де ремонтувати свої танки