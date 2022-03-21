Збройні сили всьоме розбомбили рашистів у Чорнобаївці

Населений пункт на Херсонщині вже став мемом серед українців

Українські захисники вже всьоме «вдарили» по аеропорту в Чорнобаївці під Херсоном, куди російські окупанти знову стягують свою військову техніку. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Зберіться. Потрібна ваша мужність. Чорнобаївка. Уже всьоме», – написав Арестович.

Наразі невідомо, скільки військової техніки окупантів було знищено на цей раз.

Нагадаємо, що Чорнобаївка – прокляте місце для окупантів. В аеропорту наші військові постійно розбивають ворожу техніку і ось нова перемога. Населений пункт на Херсонщині вже став мемом серед українців:

Наприклад, 19 березня ЗСУ вшосте «влупили» ворогів у Чорнобаївці.

18 березня Повітряні сили Збройних сил України внаслідок удару по аеродрому в Чорнобаївці знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ та її командувача.

Раніше повідомлялося, що українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Тоді було знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила і техніка.

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