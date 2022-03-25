Врятовані маріупольці та тимчасове житло для переселенців: головне зі звернення Зеленського

Українська держава буде виконувати всі зобов’язання перед народом, запевнив Зеленський

Рахунок російських втрат перевалив через 16 тисяч убитих

Президент України Володимир Зеленський 25 березня звернувся до українського народу. Він привітав працівників СБУ із професійним святом, розповів про роботу гуманітарних коридорів та ініціативи Уряду щодо переселенців.

Головне зі звернення Президента:

Привітав працівників СБУ з професійним святом. За місяць бойових дій відзначено 77 працівників СБУ званням «Герой України». 2 з них – посмертно.

Підписав указ про відзначення державними нагородами 63 працівників правоохоронних органів України. 6 – посмертно.

Рахунок російських втрат перевалив через 16 тисяч убитих. Серед них і вищі командири.

ЗСУ відбиваються від ворога на усіх фронтах.

Упродовж тижня налагоджено роботу 18 гумкоридорів. Вивезли понад 26 тисяч маріупольців. Окупанти не дають можливості завезти гуманітарку в місто.

Переговорив із Ердоганом. Про результати саміту НАТО.

Пенсії будуть вже завтра-післязавтра. Українська держава буде виконувати всі зобов’язання перед народом.

Урядовці готують нову програму підтримки переселенців. Для них будуватимуть тимчасове житло у безпечних районах держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав владу Угорщини визначитися, яку сторону у розв'язаній Росією війні вона підтримує.

Нагадаємо, Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро з Європейського фонду миру. Допомога спрямована на закупівлю озброєнь.