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    Час уже вирішувати: Зеленський емоційно звернувся до Орбана (відео)

    Зеленський закликав Угорщину стати на бік України - Час уже вирішувати: Зеленський емоційно звернувся до Орбана (відео)
    Зеленський закликав Угорщину стати на бік України
    фото: Офіс президента

    Зеленський закликав Орбана не вагатися, а чітко визначити позицію стосовно введення санкцій проти Росії

    Президент України Володимир Зеленський закликав владу Угорщини визначитися, яку сторону у розв'язаній Росією війні вона підтримує. Про це Зеленський сказав у зверненні до Європейської ради та народів Європи.

    «Час уже вирішувати. Угорщина... я хочу зупинитися тут і бути відвертим. Один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. Я був у Будапешті. Я обожнюю ваше місто. Я був багато разів - дуже красиве, дуже душевне. І такі самі люди. У вас були трагічні моменти у житті. Я був на вашій набережній. Я бачив цей меморіал. Взуття на річці Дунай. Про масові вбивства. Я був зі своєю сім’єю. Послухай, Вікторе (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - ред.), знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття. У Маріуполі, там такі ж самі люди. Дорослі і діти. І дідусі, і бабусі. І їх там тисячі», – сказав Зеленський.

    Він закликав Орбана не вагатися, а чітко визначити позицію стосовно введення санкцій проти Росії, стосовно постачання в Україну зброї для захисту, визначитися із тим, чи варто торгувати з РФ.

    «Ми віримо в вас. Нам потрібна ваша підтримка. Ми віримо у ваш народ», – сказав глава держави.

    Він також наголосив, що Україна вірить в Європейський Союз.

    «І ми віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами», – додав Зеленський.

    Нагадаємо, Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро з Європейського фонду миру. Допомога спрямована на закупівлю озброєнь.

    Теги: росія окупанти Німеччина діти війна Угорщина Віктор Орбан держава Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Час уже вирішувати: Зеленський емоційно звернувся до Орбана (відео)