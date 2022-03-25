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    Два храми в день. Російські безбожники знищують українські духовні споруди

    У Сєвєродонецьку окупанти двічі поцілили в Свято-Різдвяний Кафедральний собор УПЦ МП - Два храми в день. Російські безбожники знищують українські духовні споруди
    У Сєвєродонецьку окупанти двічі поцілили в Свято-Різдвяний Кафедральний собор УПЦ МП
    фото з відкритих джерел

    Зруйновано храми у восьми областях України

    З початку війни в Україні постраждали вже 59 храмів. Окупанти руйнують по дві духовні споруди щодня, повідомляє міністерство культури.

    Зруйновані духовні споруди є, щонайменше, у восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми.

    Крім того, руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та адмінбудівлі релігійних організацій.

    Нагадаємо, що в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», 24 березня внаслідок військових дій у місті Рубіжне, що на Луганщині, від обстрілів постраждала парафія блаженної Матрони Московської УПЦ МП.

    Раніше у Сєвєродонецьку окупанти двічі поцілили в Свято-Різдвяний Кафедральний собор УПЦ МП.

    Теги: росія окупанти церква війна Україна окупація #stoprussia
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    Два храми в день. Російські безбожники знищують українські духовні споруди