Два храми в день. Російські безбожники знищують українські духовні споруди

У Сєвєродонецьку окупанти двічі поцілили в Свято-Різдвяний Кафедральний собор УПЦ МП

У Сєвєродонецьку окупанти двічі поцілили в Свято-Різдвяний Кафедральний собор УПЦ МП

Зруйновано храми у восьми областях України

З початку війни в Україні постраждали вже 59 храмів. Окупанти руйнують по дві духовні споруди щодня, повідомляє міністерство культури.

Зруйновані духовні споруди є, щонайменше, у восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми.

Крім того, руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та адмінбудівлі релігійних організацій.

Нагадаємо, що в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 24 березня внаслідок військових дій у місті Рубіжне, що на Луганщині, від обстрілів постраждала парафія блаженної Матрони Московської УПЦ МП.

Раніше у Сєвєродонецьку окупанти двічі поцілили в Свято-Різдвяний Кафедральний собор УПЦ МП.