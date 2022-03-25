Гатять ракетами і артилерією: рашисти продовжують атакувати зруйнований Макарів (відео)

Мирного населення в селищі майже не залишилося

Окупанти продовжують завдавати ракетних та артилерійських ударів по селищу Макарів, що за 50 кілометрів від Києва. Про це інформує Міністерство оборони України.

Мирного населення в селищі майже не залишилося. Попри руйнування цивільної інфраструктури, путінські війська досі гатять ракетами по селищу.

У Міноборони також нагадали, що в перші дні війни у Макарові було зафіксовано техніку окупанта, яка мала намір прорватися до Києва. Нині ж державний прапор України повернувся до місцевої адмінбудівлі.

Раніше повідомлялося, що Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

Російський агресор захопив Макарів невдовзі після початку наступу на поліському напрямку. Уже 27 лютого у Макарові на Київщині точилися запеклі бої, на дорогах було багато ворожої техніки.

2 березня сили 14-а ОМБр імені князя Романа Великого і 95-ї ОДШБр уже звільняли Макарів, але не змогли закріпитися там через обстріл російської артилерії.

21 березня українські війська остаточно звільнили Макарів від російських окупантів.