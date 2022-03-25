Країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу

Платформа загальних закупівель газу буде відкрита для країн Західних Балкан та трьох асоційованих Східних партнерів

Країни Європейського Союзу працюватимуть разом над спільною закупівлею газу. Платформа спільних закупівель також буде відкрита для країн-членів Східного партнерства, серед яких і Україна. Про це йдеться у висновках, ухвалених за підсумками засідання Європейської Ради, яке відбулось 24-25 березня в Брюсселі. Таке доручення державам-членам та Європейській комісії прописано з метою позбавлення залежності постачання газу від Росії, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У висновках йдеться, що Європейська Рада розглянула готовність ЄС на найближчу перспективу і доручила Раді «вивчити пропозиції Комісії щодо політики ЄС у галузі зберігання газу, належним чином беручи до уваги та враховуючи інтереси держав-членів, які мають значні потужності для зберігання, з метою гарантування справедливого балансу».

«Заповнення сховищ газу в усьому Союзі має розпочатися якнайшвидше з повним урахуванням національних заходів щодо забезпечення готовності. Напередодні наступної зими держави-члени та Комісія терміново повинні: встановити необхідні механізми солідарності та компенсації; працювати разом над добровільною спільною закупівлею газу, зрідженого природного газу та водню, оптимально використовуючи колективну політичну та ринкову вагу Європейського Союзу та його держав-членів для зниження цін на переговорах. Платформа загальних закупівель також буде відкрита для країн Західних Балкан та трьох асоційованих Східних партнерів», - йдеться у висновках

Крім того, робота також буде спрямована на завершення та покращення газових і електричних з'єднань у всьому Європейському Союзі, включно з повною синхронізацією електричних мереж та працювати над гарантуванням безпеки поставок для всіх держав-членів.

Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях. Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз 25 березня оголосять про угоду про відправку скрапленого природного газу (СПГ) з Вашингтона до європейських країн.

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