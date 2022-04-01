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    Події в Україні

    У цій війні маємо лише один шлях – вибороти для України мир і безпеку. Звернення президента (відео)

    Глава держави розповів, як минула остання доба березня - У цій війні маємо лише один шлях – вибороти для України мир і безпеку. Звернення президента (відео)
    Глава держави розповів, як минула остання доба березня
    фото: Офіс президента

    Це війна за наше життя – Зеленський

    Уночі 31 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців.

    «Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили – три або п'ять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу країну. А вже 36. І ми стоїмо. І будемо боротися далі», – наголосив президент України.

    Також Зеленський сказав, що українці мають думати про те, якою буде наша держава після випробування війною.

    «Хай там що, ми всі маємо думати про майбутнє. Про те, якою Україна буде після цієї війни. Як ми з вами будемо жити. Бо це і є війна за наше майбутнє. Це війна за наше життя», – йшлося у зверненні.

    Нагадаємо, Зеленський поговорив з Ердоганом: йшлося про зустріч зі Путіним.

    Теги: росія окупанти війна українці держава Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    У цій війні маємо лише один шлях – вибороти для України мир і безпеку. Звернення президента (відео)