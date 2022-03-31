Зеленський поговорив з Ердоганом: йшлося про зустріч зі Путіним

Президент України каже, що погодив подальші кроки для досягнення миру

Лідери України та Туреччини бесідували про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський 31 березня провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери обговорили можливу зустріч з Володимиром Путіним і гарантії безпеки. Про це повідомляє турецьке видання NTV.

Однією з тем бесіди президентів України і Туреччини стала пройшла 29 березня в Стамбулі зустріч української та російської делегацій. Турецький лідер зазначив, що переговори надали значимий імпульс триваючому процесу припинення війни в Україні і встановлення миру. Разом з тим Ердоган повторив свою пропозицію провести в Туреччині зустріч Зеленського і Путіна.

Зеленський у своєму Twitter повідомив, що в ході бесіди відзначив високий рівень організації переговорів України і Росії. За його словами, він погодив з Ердоганом подальші кроки для досягнення миру в Україні. Також глава держави подякував своєму турецькому колезі за готовність Анкари стати гарантом безпеки для України.

Нагадаємо, Туреччина може стати гарантом безпеки України, але потрібно уточнити деталі.

Попередній раз Зеленський проводив телефонну розмову з Ердоганом 25 березня.

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