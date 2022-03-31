Козицький спростував інформацію про вибухи на Львівщині: обстрілу не було. ОНОВЛЕНО

Ракетного влучання не зафіксовано

Увечері 31 березня у Львівські області поширилася інформацію, що пролунали вибухи. Про це повідомили мешканці у соцмережах.

У кількох регіонах України була оголошена повітряна тривога.

Згодом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що інформація про вибухи на Львівщині не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше голова Львівщини закликав не займатися «блогерством» та нагадав про кримінальну відповідальність.

Як відомо, росіяни зруйнували ракетами нафтобазу на Рівненщині.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області у місті Дубно 26 березня російським ракетним ударом знищили нафтосховище.

Також 26 березня, близько 19 години Львів удруге за день зазнав ракетного удару. Як поінформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, пролунало три потужні вибухи.

Нагадаємо, 26 березня пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.