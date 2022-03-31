  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Сьогодні на Харківщині знищені чотири літаки ворогів

    Рашисти не припиняють обстріли, наші захисники дають їм відсіч - Сьогодні на Харківщині знищені чотири літаки ворогів
    Рашисти не припиняють обстріли, наші захисники дають їм відсіч
    фото з відкритих джерел

    Окупанти завдали ракетного удару біля центра Харкова

    У Харкові російські окупанти завдали ракетного удару неподалік центру міста. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    За його словами, зафіксували інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Також дані про постраждалих уточнюються.

    До того ж за цю добу ЗСУ знищили чотири літаки: винищувач і три бомбардувальники.

    Окрім того, зазначається, що наразі тривають бої за Ізюм, у цьому напрямку Збройні Сили тримають позиції.

    Також в одному із населених пунктів поряд з Ізюмом евакуювали приблизно 2500 людей.

    «Робимо це для того, аби попередити можливі несприятливі наслідки. Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Завдяки ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, окупанти завдали майже 50 ударів по Харкову: застосували «Гради» і «Смерчі».

    Також під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина. Розпочато розслідування.

    Читайте також:
    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна обстріл Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні на Харківщині знищені чотири літаки ворогів