Сьогодні на Харківщині знищені чотири літаки ворогів

Рашисти не припиняють обстріли, наші захисники дають їм відсіч

Окупанти завдали ракетного удару біля центра Харкова

У Харкові російські окупанти завдали ракетного удару неподалік центру міста. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, зафіксували інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Також дані про постраждалих уточнюються.

До того ж за цю добу ЗСУ знищили чотири літаки: винищувач і три бомбардувальники.

Окрім того, зазначається, що наразі тривають бої за Ізюм, у цьому напрямку Збройні Сили тримають позиції.

Також в одному із населених пунктів поряд з Ізюмом евакуювали приблизно 2500 людей.

«Робимо це для того, аби попередити можливі несприятливі наслідки. Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Завдяки ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти завдали майже 50 ударів по Харкову: застосували «Гради» і «Смерчі».

Також під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина. Розпочато розслідування.

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