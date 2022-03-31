Рабінович визнав, що в ОПЗЖ ідіоти (відео)

Проросійський політик ображений на Медведчука, бо той не попередив, що треба тікати?

Співголова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», народний депутат Вадим Рабінович визнав, що в його політсилі ідіоти. Про це Рабінович сказав у відеорозмові зі своєю політсилою, яку опублікував журналіст Михайло Ткач.

Нагадаємо, співголова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», народний депутат Вадим Рабінович опублікував заяву, де повідомив, що партія припиняє свою діяльність. Також соратник Віктора Медведчука розповів, що виїхав до Ізраїлю ще 3 лютого, тобто до початку війни.

«Я потрапив закордон не тому що щось знав. Я поїхав сюди в одному костюмі з $3 тис. в кишені на зустріч в Кнесет. Потім захворів. З першого дня, Юрій Анатолійович, я хочу, щоб ви чули і пан Завгородний. Я прийшов в посольство України, разом з послом 15 днів працювали. Моя позиція дуже проста. Ми всі виступали за мир і наша партія виступала за мир. І нам нема чого соромитися, що ми хотіли миру. А то, що росіяни 22 числа і поміняли цей мир. І для нас цей мир повністю змінився і тепер є тільки ворог і агресор. І що ми всі на одній стороні. І другої позиції немає у жодного члена партії. Немає і бути не може. це сказав тут, говорю там. Ми розмовляли з Бойком. Може не намагалися вийти раніше по одній простій причині. Ми весь намагалися бути тим містком, щоб якось в якийсь момент сісти разом і договоритися. Я не бачу цього містка сьогодні. Позиція наша дуже проста. Я кажу тільки за себе», – розказав він.

Він натякнув, що Медведчук знав про плани Володимира Путіна і не попередив, що треба тікати.

«То, що я міг тут зробити, то я роблю і продовжую робити. Ви прекрасні розумієте, які складнощі були зв'зані з тим, що... якби це м'якіше сказати... Є ті люди, які як виявилося багато знали на відміну від нас. Ми всі думали, що розумні, а виявилося, що ідіоти через одну просту причину. Ми вважали, що ті, хто наші близькі, друзі, сиділи з нами, якщо щось знають, то хоча б розкажуть нам чи розкажуть нам про той жах, який планується. Я думаю, що ніхто із тих, хто тут сидить за столом.. Повірте, ми зустрічалися вчотирьох, стратегічною радою партії, розмовляли про багато що. Думки навіть такої не було, що таке щось може відбутися. Думки навіть такої не було», – заявив Рабінович.

Нагадаємо, на період воєнного стану в Україні заборонена діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику. Рішення про заборону діяльності цих партій затвердила РНБО. «Опозиційна платформа – За життя» у списку.

Більшість чинних та колишніх членів ОПЗЖ підозрюють у співпраці з окупантами, а за минулий тиждень близько десятка нардепів вийшли із фракції ОПЗЖ у Верховній Раді.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід– тримання під вартою Віктору Медведчуку, куму російського агресора Путіна. Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Місце перебування фігуранта встановлюється.