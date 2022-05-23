Встановлено полковника РФ, що керував вбивством жителів Харківщини (фото)

Російський полковник Сергій Максімов підозрюється в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством

Російський полковник народився в Ужгороді, а вбивати українців прибув на Харківщину

Прокурори Харківської обласної прокуратури та слідчі Служби безпеки України встановили, що 26 березня командир 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ Максімов Сергій Вікторович наказав підлеглим застосувати важку систему вогнеметного вогню «ТОС-1 Буратино» по житлових масивах селищ Мала Рогань та Вільхівка. У результаті ударів загинула 13 річна дівчинка. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Вогонь запалювальними снарядами із установки вівся по будинках мирних мешканців.

Зазначається, що полковнику було достовірно відомо, що там відсутні будь-які військові об’єкти. До того ж застосування такої зброї у місцях засередження цивільного населення заборонено міжнародним правом.

У результаті атаки житлові будинки, Малороганський ліцей та молокозавод були пошкоджені. Через обстріл мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка, від яких за кілька днів померла у лікарні.

Тепер Максімов – підозрюваний у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

«За іронією долі, народився полковник в Ужгороді на Закарпатті. Вбивати українців прибув на Харківщину. У його підпорядкуванні перебували артилерійські та ракетні дивізіони з озброєнням. Якщо ви його впізнали і вам відома додаткова інформація про злочини командира Максімова – звертайтеся до Харківської обласної прокуратури», – додала Венедіктова.

Нагадаємо, 23 травня у Давосі Венедіктова повідомила, що з початку повномасштабного нападу Росії в Україні загинуло щонайменше 4600 мирних жителів.

Тим часом правоохоронці ідентифікували ще одного підозрюваного з 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ – командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині.

Прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.