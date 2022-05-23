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    Події в Україні

    Сили ППО збили ракету над Кіровоградщиною

    Військові збили ракету над Новоукраїнським районом - Сили ППО збили ракету над Кіровоградщиною
    Військові збили ракету над Новоукраїнським районом

    Збита ракета впала на відкритій місцевості

    У понеділок, 23 травня, ввечері сили протиповітряної оборони збили над Кіровоградською областю ворожу ракету. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

    Ракету було збито над селом Ганнівка Новоукраїнського району. Вона впала на відкритій місцевості.

    Загиблих і травмованих немає.

    На місці падіння ракети працюють експерти.

    Як повідомлялося, в ніч на 23 травня рашисти завдали два ракетні удари по місту Коростень Житомирської області. Одна із ракет влучила в залізничну інфраструктуру.

    Теги: росія окупанти війна Україна Кіровоградщина окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили ракету над Кіровоградщиною