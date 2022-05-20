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    Генпрокуратура показала, хто командував вбивствами цивільних на Київщині

    Правоохоронці встановили командира окупантів, який наказував вбивати цивільних на Київщин - Генпрокуратура показала, хто командував вбивствами цивільних на Київщині
    Правоохоронці встановили командира окупантів, який наказував вбивати цивільних на Київщин
    фото: І.Венедіктова

    Литвиненко був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області

    Правоохоронці ідентифікували ще одного підозрюваного з 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ – командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині. Про це повідомила Генпрокурорка Ірина Венедіктова.

    Йдеться про 30-річного старшого лейтенанта Василя Литвиненка, який є командиром роти 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС РФ у складі 35 загальновійськової армії. За даними слідства, він був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області.

    «Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу», – пише Венедіктова.

    Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку просто в його подвір’ї. Після цього окупанти вже з танку розстріляли його будинок – чоловік згорів разом із рідним домом.

    Правоохоронці закидають окупанту порушення законів та звичаїв війни, поєднане з вбивством. Наразі встановлюють інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.

    Якщо ви впізнали цього військовослужбовця РФ або ж маєте інформацію про інші його злочини в Україні, повідомляйте в державний доказовий хаб або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

    Нагадаємо, 31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині.

    Прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

    Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Генпрокуратура показала, хто командував вбивствами цивільних на Київщині