Генпрокуратура показала, хто командував вбивствами цивільних на Київщині

Литвиненко був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області

Правоохоронці ідентифікували ще одного підозрюваного з 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ – командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині. Про це повідомила Генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Йдеться про 30-річного старшого лейтенанта Василя Литвиненка, який є командиром роти 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС РФ у складі 35 загальновійськової армії. За даними слідства, він був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області.

«Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу», – пише Венедіктова.

Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку просто в його подвір’ї. Після цього окупанти вже з танку розстріляли його будинок – чоловік згорів разом із рідним домом.

Правоохоронці закидають окупанту порушення законів та звичаїв війни, поєднане з вбивством. Наразі встановлюють інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.

Якщо ви впізнали цього військовослужбовця РФ або ж маєте інформацію про інші його злочини в Україні, повідомляйте в державний доказовий хаб або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Нагадаємо, 31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині.

Прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.