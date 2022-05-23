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    Венедіктова у Давосі розповіла, скільки мирних жителів загинули з 24 лютого

    Братська могила у Бучі - Венедіктова у Давосі розповіла, скільки мирних жителів загинули з 24 лютого
    Братська могила у Бучі
    фото: Getty Images

    Генпрокурор повідомила про відкриття 13 тисяч справ, пов'язаних із військовими злочинами Росії в Україні

    З початку повномасштабного нападу Росії в Україні загинуло щонайменше 4600 мирних жителів. Про це генеральний прокурор Ірина Венедиктова розповіла під час відкриття павільйону Russia War Crimes House у Давосі.

    «Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Однак, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, ситуація там катастрофічна. Багато міст і селищ зруйновані вщент», – сказала Венедиктова.

    Генпрокурор повідомила про відкриття 13 тисяч справ, пов'язаних із військовими злочинами Росії в Україні. Про підозру повідомили 49 людей. У базовому кейсі проти Російської Федерації понад 600 підозрюваних. Дві справи перебувають на розгляді українських судів щодо трьох підсудних.

    Також справи порушено у 18 національних юрисдикціях щодо міжнародних злочинів, що відбуваються в Україні. Україна співпрацює з Міжнародним кримінальним судом, ведеться розслідування спільної з Литвою та Польщею слідчої групи.

    Військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.

    Russia War Crimes House відкрився в будівлі, яка була російським домом в Давосі. Виставку організовано Фондом Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом президента, МЗС, виданням «Українська правда» та Українською асоціацією професійних фотографів.

    Тим часом правоохоронці ідентифікували ще одного підозрюваного з 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ – командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині.

    Прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

    Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.

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    Теги: росія окупанти Генпрокурор війна військові Буча розслідування Україна населення окупація #stoprussia
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    Венедіктова у Давосі розповіла, скільки мирних жителів загинули з 24 лютого